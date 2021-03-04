Путин: у власти должны быть люди разных взглядов и убеждений

Только присутствие во власти людей с разными взглядами и убеждениями может быть гарантией эффективного государственного управления, выразил уверенность президент России Владимир Путин.

"Нужно давать возможность людям разных взглядов и убеждений оказаться во власти, для того чтобы в ходе такой открытой чистой борьбы мнений находить наиболее приемлемые решения, для того чтобы страна шла вперед", - сказал глава государства во время встречи с волонтерами, участвующими в акции "Мы вместе".

Далее президент призвал волонтеров активнее участвовать в политической жизни России.