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Путин: у власти должны быть люди разных взглядов и убеждений

Путин: у власти должны быть люди разных взглядов и убеждений

Только присутствие во власти людей с разными взглядами и убеждениями может быть гарантией эффективного государственного управления, выразил уверенность президент России Владимир Путин.

"Нужно давать возможность людям разных взглядов и убеждений оказаться во власти, для того чтобы в ходе такой открытой чистой борьбы мнений находить наиболее приемлемые решения, для того чтобы страна шла вперед", - сказал глава государства во время встречи с волонтерами, участвующими в акции "Мы вместе".

Далее президент призвал волонтеров активнее участвовать в политической жизни России.

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