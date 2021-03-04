Россия пережила самую холодную за 10 лет зиму

Средняя температура воздуха на большей части России во время только что завершившейся зимы была на 2-4 градуса ниже климатической нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"На 2-4 (градуса) зима оказалась ниже нормы. От западных границ нашей страны до Якутии... А на севере по-прежнему температурный фон выше нормы", - цитирует его РИА Новости.

Специалист пояснил, что аномальное тепло на севере страны вызвано глобальным потеплением. Все же, уточнил Вильфанд, настолько холодной зима была впервые после 2011 года, февральские температуры также наконец оказались ниже средних показателей, особенно на Азиатской территории РФ.