Лавров: Анкара стремится проводить независимую внешнюю политику

Власти Турции ведут независимую политику и самостоятельно решают вопросы национальной безопасности, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью журналу "Русская мысль", издающемуся в Британии.

Он признал, что для Анкары большое значение имеет членство в НАТО, страна несет определенные обязательства в рамках альянса, но старается продолжать принимать политические решения независимо.

"Турецкое руководство стремится проводить независимую, национально-ориентированную внешнюю политику. Как раз за нежелание слепо следовать в фарватере линии Вашингтона и самостоятельность в выборе средств обеспечения собственной обороноспособности Анкара и подвергается критике со стороны натовских союзников", - пояснил российский министр.

Дипломат напомнил, что такая критика в ряде случаев выливается в санкции. Лавров также констатировал, что пример Турции наглядно показывает, как внутри Североатлантического альянса "реально обстоят дела с демократией".