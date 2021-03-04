Вильфанд сообщил о последствиях изменения климата Земли

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что изменения климата на Земле приведут к тому, что волны тепла будут отмечаться чаще, а волны холода станут менее продолжительными, но будут накатывать с большей интенсивностью.

Вильфанд уточнил, что волны тепла будут чаще повторяться, в первую очередь, летом, также будет расти их продолжительность. Волн холода, в свою очередь, станет меньше, однако их сила будет выше, передает РИА Новости.