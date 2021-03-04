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"Краснодар" вернет футболиста Ойонго в "Монпелье" из-за повреждения

&quot;Краснодар&quot; вернет футболиста Ойонго в &quot;Монпелье&quot; из-за повреждения

Агент защитника "Краснодара" Амбруаза Ойонго Адриен Дюран сообщил, что его клиент покинет стан "быков" и вернется в "Монпелье".

Камерунец получил травму крестообразных связок в первой игре за "Краснодар" и выбыл на шесть месяцев. "Краснодар»" взял игрока в аренду до конца сезона.

"Операция в Барселоне, а потом возвращаемся в «Монпелье", - приводит слова Дюрана Sports.ru.

Также агент поблагодарил "Краснодар" за выплату зарплаты игроку до конца сезона.

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Вестник Кавказа

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