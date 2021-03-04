Грабители пытали и убили пенсионеров в селе в Казахстане

Пожилых мужчину и женщину убили грабители в одном из сел Костанайской области, об этом пишут казахстанские СМИ.

Тела 84-летнего мужчины и 75-летней женщины с признаками насильственной смерти нашли первого марта в частном доме в селе Щербаково Алтынсаринского района. Этот факт был зарегистрирован по статьям 99 "Убийство" и 192 "Разбой" УК РК.

В результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены и задержаны подозреваемые, 31 и 32 лет, причем один из них хорошо знал пострадавших, поскольку ранее жил в этом селе.

"Подозреваемые лица приехали из областного центра в село с целью ограбить пенсионеров. Требуя деньги, мужчины нанесли пенсионерам ножевые ранения", - передает региональное издание "Алау".

Ведется досудебное расследование, подозреваемые помещены в изолятор временного содержания.