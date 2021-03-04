Эрдоган призвал снять односторонние санкции с Ирана

Односторонние санкции с Ирана должны быть сняты, призвал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на 14-м саммите лидеров Исламской восьмерки (Бангладеш, Египет, Нигерия, Индонезия, Иран, Малайзия, Пакистан, Турция), которая проходит в онлайн-формате.

По его словам, избавление Ирана от ограничений будет способствовать экономическому процветанию и установлению стабильности в регионе, передает ТАСС. Кроме того, Эрдоган призвал пересмотреть ядерную сделку.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявлял, что Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе не подлежит обсуждению, и единственным способом сохранить его является отмена санкций со стороны США.