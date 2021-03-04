Главная » Новости

Грузинская оппозиция приехала поддержать Нику Мелия в тюрьму

Грузинская оппозиция приехала поддержать Нику Мелия в тюрьму

Оппозиция и сторонники лидера оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ники Мелия устроили митинг перед зданием тюрьмы в Рустави.

Сюда они добрались на машинах от площади Республики в Тбилиси. Протестующие выходят с политическими заявлениями и скандируют "Да здравствует Ника Мелия" и "Свободу Нике Мелия!", сообщает "Спутник-Грузия".

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что освобождение Ники Мелия зависит от выплаты им залога в 40 тыс лари.

1090 просмотров








Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!