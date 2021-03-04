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Путин призвал международное сообщество объединиться в борьбе с COVID-19

Путин призвал международное сообщество объединиться в борьбе с COVID-19

Окончательно победить пандемию коронавируса можно лишь совместными усилиями всех стран, заявил президент РФ Владимир Путин.  

"Только объединяя усилия, в том числе на международной арене, можно добиться окончательного результата и окончательной победы над ковидом", - сказал он на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".

Президент отметил, что несмотря на то, что в этой области в стране еще остается много проблем, удалось справиться с вызовами эффективнее, чем в странах достаточно развитых с точки зрения медицинской системы.

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