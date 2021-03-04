В Иран отправлена новая партия "Спутника V"

В Тегеран отправили третью партию российского препарата "Спутник V". Об этом заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

"Третья партия вакцины "Спутник V" была отправлена в четверг из Москвы в Иран", - приводит слова посла ТАСС.

Он также отметил, что в Иране в ближайшее время запустят совместное производство "Спутника V". "Иран сможет не только покрыть собственные потребности, но и обеспечить вакциной соседние страны", - добавил посол.

Вторая партия российского препарата от COVID-19 "Спутник V" была отправлена в Тегеран 12 февраля, а первая - 4 февраля.