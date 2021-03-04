Шойгу сообщил, как справляются с коронавирусом в армии России

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о ситуации с коронавирусной инфекцией нового типа в Вооруженных силах России.

По его словам, были приняты своевременные меры, благодаря которым удалось стабилизировать санитарно-эпидемиологическую ситуацию в войсках. "За последние четыре месяца количество выписанных существенно превышает число инфицированных, тех, у кого выявлена новая коронавирусная инфекция", - сказал глава оборонного ведомства России.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки на территории России выявили еще 11 385 случаев коронавируса нового типа.