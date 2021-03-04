Главная » Новости

Шойгу сообщил, как справляются с коронавирусом в армии России

Шойгу сообщил, как справляются с коронавирусом в армии России

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о ситуации с коронавирусной инфекцией нового типа в Вооруженных силах России.

По его словам, были приняты своевременные меры, благодаря которым удалось стабилизировать санитарно-эпидемиологическую ситуацию в войсках. "За последние четыре месяца количество выписанных существенно превышает число инфицированных, тех, у кого выявлена новая коронавирусная инфекция", - сказал глава оборонного ведомства России.

Ранее сообщалось, что за  минувшие сутки на территории России выявили еще 11 385 случаев коронавируса нового типа.  

1270 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!