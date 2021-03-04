В Ингушетии избавились от партии польских яблок
Работники управления Россельхознадзора по Республике Ингушетия совместно с сотрудниками Назрановской транспортной прокуратурой обнаружили более 70 ящиков яблок из Польши, сообщает пресс-служба ведомства.
Поскольку данная продукция находится под запретом на территории России, был установлен факт нелегального ввоза яблок в страну.
Весь товар был утилизирован на полигоне твердых бытовых отходов в Сунженском районе. Уничтожение проводилось в соответствии с предусмотренными законодательством России правилами и нормами.
Вестник Кавказа
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