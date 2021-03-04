Косторная возвращается от Плющенко к Тутберидзе?

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал возможное возвращение чемпионки Европы Алены Косторной к своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе.

"Я желаю ей только добра. Если она решила вернуться в прежнюю команду, то я ничего плохого в этом не вижу", - сказал он, отметив, что для фигуристки были созданы все условия, были поставлены четыре программы. Плющенко отметил также, что для успеха на Кубке России спортсменке не хватило двух месяцев, чтобы набрать форму.

"Отпускаем с чистой совестью обратно в "Хрустальный", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что по итогам финала Кубка России, заключительного этапа отбора на чемпионат мира, Косторная заняла шестое место и вошла в число запасных российской команды на мировое первенство, которое состоится в книце марта в Швеции.