Марукян после встречи с Пашиняном: дело за Царукяном

Переговоры относительно проведения досрочных выборов в парламент продолжатся после того, как свою точку зрения озвучит "Процветающая Армения", заявил лидер "Просвещенной Армении" Эдмон Марукян после встречи с премьер-министром РА Николом Пашиняном.

Он пояснил, что глава правительства не увязывает вопрос отставки начальника Генштаба ВС с проведением досрочных выборов.

"Мы никоим образом не должны политизировать Вооруженные Силы. Я предлагал оставить ВС в покое и идти на выборы. Выборы – основополагающий и решающий вопрос, потому что без них не выйти из кризиса", - приводит слова Марукяна Sputnik Армения.

Он обратил внимание, что и у него, и у Пашиняна есть готовность продолжать переговоры, однако это будет сделано только после того, как партия "Процветающая Армения", депутаты от которой также представлены в парламенте, выразит свою позицию. Лидер "Просвещенной Армении" пояснил, что нельзя опираться на позицию только одной партии, и выразил надежду, что переговоры в итоге увенчаются успехом.