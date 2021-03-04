В Карачаево-Черкесии предупредили о возможном сходе снежных лавин

Из-за возможной опасности схода снежных лавин в горах Карачаево-Черкесии объявлено экстренное предупреждение, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

"По данным Северо-Кавказского УГМС, 4-5 марта в горах республики лавиноопасно. Прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что при сходе лавин возможно повреждение зданий, объектов инфраструктуры, линий связи и электропередач.