Uniper прекращает финансировать "Северный поток-2"

Германская компания Uniper - финансовый партнер "Северного потока-2" - не намерена продолжает финансирование проекта в будущем. Об этом рассказал топ-менеджер концерна на онлайн пресс-конференции.

"Мы можем подтвердить, что мы не планируем осуществлять платежи в будущем. Надеюсь, эта информация вам поможет", - цитирует его ответ на вопрос об объемах финансирования проекта ТАСС.

Топ-менеджер добавил, что Uniper не раскрывает размер инвестиций, вложенных им в проект газопровода "Северный поток-2".