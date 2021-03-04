Рука Макрона? Египет мирится с Турцией

Египет нормализует свои отношения с Турцией. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может начать с Каиром диалог по разграничению морской зоны в Средиземноморье. Опрошенный «Вестником Кавказа» тюрколог считает, что в восстановлении добрососедских отношений Эрдогана с Ас-Сис можно усмотреть влияние французского президента Эмманюэля Макрона.

Приход Джозефа Байдена в Белый дом меняет Ближний Восток. Вчерашние друзья в лице Саудовской Аравии превращаются в представителей «оси зла», а хуситы и Иран становятся партнерами. К Израилю Байден относится с меньшей любовью, чем его предшественник Дональд Трамп, а к независимой внешней политике Турции – менее терпеливо. Кроме Саудовской Аравии пока что новая администрация США в регионе обидеть никого не успела, однако чувствующие «смену ветров» влиятельные игроки уже предпринимают превентивные меры.

Египетско-турецкое противостояние в Ливии

Еще вчера Турция и Египет были непримиримыми соперниками. В турецких СМИ правительство египетского президента Абдель Фаттаха Ас-Сиси до сих пор уничижительно называют «режимом». Анкара считает военный переворот 2013 года, в результате которого свергли «братьев-мусульман» (организация, запрещенная в РФ) и их лидера Мухаммеда Мурси, незаконным. Смерть самого Мурси турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассматривает не иначе, как «убийство». Эрдоган призывает привлечь Каир к ответственности за это «преступление».

В свою очередь, Египет недоволен поведением Анкары у ее границ. Каир считает ввод в Триполи турецких военных нарушением суверенитета Ливии. В ливийской гражданской войне два региональных игрока поддерживают разные воюющие стороны. Турция – Правительство национального согласия (ПНС), контролирующее западные территории вместе со столицей в Триполи, а Египет – Ливийскую национальную армию (ЛНА) Халифы Хафтара, господствующую в восточных районах. В начале 2020 года египетский парламент угрожал вводом войск в Ливию для вытеснения оттуда турецких. Он уже давал добро ВС Египта для интервенции в Ливию. Благодаря поддержке Анкары ПНС начало одерживать вверх в боях против ЛНА, вытеснив ее из западных частей страны. Эксперты заговорили о возможной турецко-египетской войне.

Борьба за газ

Другим камнем преткновения являлись газовые месторождения в Средиземном море. В ноябре 2019 года на встрече в Стамбуле Эрдоган и Саррадж подписали меморандум о делимитации морских границ. В свою очередь, Египет договорился с Грецией, Кипром и Израилем координировать свои усилия в газодобыче. В январе 2019 года они подписали соглашение о создании Восточно-Средиземноморского газового форума. В разведке газа на территориях трех стран участвуют компании Total S.A., Eni, Новатэк и ExxonMobil. 21 февраля 2021 года Египет и Израиль договорились о строительстве газопровода, по которому добываемый на израильском месторождении «Левиафан» газ будет поступать в египетские заводы по сжижению, а оттуда в виде СПГ будет поставляться в Европу. Наряду с этим Израиль намерен проложить через Кипр и Крит в Европу газопровод EastMed, но этому препятствует позиция Турции.

Страны антитурецкой коалиции, в которую входят Франция, Кипр, Греция, Израиль, ОАЭ и Египет, время от времени проводят военные учения, чтобы показать готовность силовым путем защитить от Анкары свои экономические интересы. 25 июля прошлого года пресс-служба минобороны Египта сообщила о военных маневрах Каира и Парижа в Средиземном море. 30 ноября – 6 декабря того же года Египет принял участие в учениях «Медуза» вместе с Кипром и Грецией. Они проводятся с 2017 года, но на этот раз в них были задействованы и ВС ОАЭ.

Готовность к диалогу

После смены власти в Белом доме напряженность в Средиземноморье начала постепенно уменьшаться. 3 марта глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна может начать с Египтом диалог по разграничению морской зоны в Средиземноморье. Заявление турецкого дипломата звучит так, будто и не было недавнего противостояния, и стороны не говорили о возможной войне: «Благодаря нашим традиционно хорошим отношениям мы также можем подписать соглашение с Египтом, обсудив морские юрисдикции». Ранее Каир направил в Анкару просьбу получить разрешение на экономическую деятельность на участке Средиземного моря в турецкой юрисдикции. Каир получил право на разработку на континентальном шельфе Турции с 18 февраля по 1 августа 2021 года. Непримиримый противник Анкары Греция уже осудила договоренность Турции и Египта по континентальному шельфу.

Посредничество Франции?

Директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев нормализацию отношений Турции с Египтом связывает с влиянием Франции.

«Нормализацию отношений с Египтом надо рассматривать в контексте нормализации отношений Турции с Францией, потому что Египет очень взаимосвязан с Францией. Ас-Сиси – это клиент Макрона по вооружениям. Египетско-французские связи вообще очень древние, им как минимум два столетия, египтология зародилась благодаря французам. Нормализация отношений Турции с Египтом – это побочное явление договоренностей Анкары и Парижа, так как поведение Египта есть продолжение французской политики», - сказал он в беседе с «Вестником Кавказа».

Примечательно, что в тот же день, когда Каир договорился с Анкарой по шельфовым месторождениям, Эрдоган впервые за долгое время провел переговоры с французским президентом Эмманюэлем Макроном. Турецкий президент заявил, что его страна может совместно работать с Францией для обеспечения безопасности и мира в Европе, Африке, на Кавказе и Ближнем Востоке.

Напомним, что отношения Турции и Франции обострились из-за поддержки последней Греции и Кипра в споре по поводу газовых месторождений и морских границ, расхождений по Сирии и Карабаху, а также взаимной неприязни Эрдогана и Макрона. После того, как французский лидер заявил о «раке мозга НАТО», турецкий президент порекомендовал тому проверить свою голову.

Несмотря на потепление между двумя берегами Средиземноморья, Юрий Мавашев полагает, что полностью устранить противоречия между Египтом и Турцией не удастся. В Анкаре не смирятся с отстранением Мурси. Посредничество натовского партнера Турции в лице Франции может лишь «временно отложить эти проблемы в сторону».