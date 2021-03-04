Кремль: Россия соблюдает положения конвенции о химическом оружии на 100%

Россия полностью выполнила положения конвенции о запрещении химического оружия и ждет таких же шагов от своих партнеров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия полностью выполнила положение соответствующей конвенции, никакого химического оружия у России нет", - сказал представитель официальной Москвы.

Песков также подчеркнул, что сейчас у некоторых стран до сих пор есть химической оружие, в числе этих стран находятся и США.

Ранее аналогичное заявление делала официальный представитель МИД России Мария Захарова.