Азербайджанский лоукостер выходит на грузинский авиарынок

С середины марта на грузинский авиарынок выйдет еще одна бюджетная авиакомпания – азербайджанская Buta Airways, - сообщила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

Она начнет выполнять полеты в Грузию три раза в неделю по направлению Баку-Тбилиси-Баку, а со временем к этому списку добавятся и другие лоукостеры – казахстанские Air Astana и FlyArystan, - передает Грузия Online.

Также с конца марта на грузинском авиационном рынке начнет работу новая авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi – она будет дважды в неделю выполнять рейсы в направлении Абу-Даби-Кутаиси-Абу-Даби, - добавила Турнава.