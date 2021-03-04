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Махачев: Нурмагомедов не станет удерживать чемпионский титул UFC

Махачев: Нурмагомедов не станет удерживать чемпионский титул UFC

Хабиб Нурмагомедов не собирается удерживать титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Выразил уверенность российский боец Ислам Махачев.

"Не думаю, что Хабиб будет удерживать титул, пока я буду драться. Но, как говорится, если пояс "на хате", кому плохо?" - сказал он, передает ТАСС.

Махачев – член команды Нурмагомедова, сохраняющего за собой титул чемпиона UFC в легком весе.

Ближайший бой Махачев проведет против американского бойца Дрю Доберана турнире UFC 259.

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Вестник Кавказа

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