На месте подрыва азербайджанского чиновника в Агдаме обнаружили еще три армянские мины

В селе Новрузлу Агдамского района, где накануне подорвался на мине начальник Управления механического орошения Агдамского района Хафиз Азимзаде, обнаружены еще три армянские противопехотные мины. Об этом рассказал сотрудник Агентства по разминированию территорий Азербайджана Халиг Зульфугаров.

Он уточнил, что в общей сложности на территории района в результате поисковых работ были найдены и обезврежены 39 противопехотных мин, а также восемь мин TM-62 P2.

Специалисты Агентства продолжают вести поисковые работы.