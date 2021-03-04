Власти Краснодара капитально отремонтируют главный городской стадион

Власти Краснодара проведут капремонт стадиона "Кубань" – он пройдет в ближайшие несколько лет, - сообщила и.о. генерального директора профессионального футбольного клуба (ПФК) "Кубань" Наталья Избицкая.

ПФК уже готовит макет реконструкции стадиона, музея спортивных регалий и аллеи перед стадионом, который затем представят администрации Краснодара. Ожидается, что финансировать проект будут из федерального бюджета, - передает РБК.

В планах ПФК - создание в структуре клуба детской футбольной школы и академии. Известно, что в школе будут обучать футболистов восьми разных возрастов.

Документация по школе и академии будет готова к середине лета, - добавила Наталья Избицкая.