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В Азербайджане состоится неделя Дагестана

В Азербайджане состоится неделя Дагестана

Неделя Дагестана в видео-формате пройдет в Азербайджане. Мероприятие оказалось возможным благодаря переговорам главы Центра поддержки экспорта Дагестана Руслана Абаскулиева и представительства Россотрудничества в Азербайджане.

Дистанционные выставки, посвященные туристическому потенциалу Дагестана, пройдут в апреле этого года при поддержке представительства Россотрудничества. 

Отмечается, что целью проекта является популяризация туристического потенциала региона в Азербайджане.

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Вестник Кавказа

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