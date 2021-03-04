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Верхний Ларс полностью открыт

Верхний Ларс полностью открыт

Дорога к границе Грузии с Россией полностью открыта.

Запрет для машин с прицепом был введен на отрезке участка Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за плохой погоды.

Движение на дороге удалось восстановить после проведения очистительных работ.

Транспорт проедет участок Мтета-Гудаури и Гудаури-Коби без остановки. Отмечается, что движение на отрезке Гудаури-Коби проводится только через лавинозащитные тоннели.

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Вестник Кавказа

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