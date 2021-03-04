В Ставрополе началось строительство школы фигурного катания

В Ставрополе стартовало строительство школы зимних видов спорта "Наследие", которую возводит Союз мастеров спорта, - сообщает пресс-служба администрации.

Здание школы вырастет на северо-западе Ставрополя, где есть необходимые коммуникации и дороги. Ее вместимость составит 800 человек, что позволит проводить в ней крупные соревнования, - передает "АиФ-Ставрополье".

Инициатор проекта - руководитель союза, серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити Илья Авербух. Он приезжал в краевой центр годом ранее, осмотрел ледовый каток на площади Ленина, спорткомплексы "Юг-Арена" и "Ставрополь Арена" и пришел к выводу, что уже созданная инфраструктура способна подготовить ставропольцев к профессиональным занятиям фигурным катанием, хоккеем и керлингом.