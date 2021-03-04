В Европе началась экспертиза "Спутника V"
Европейское агентство лекарственных средств объявило о начале экспертизы регистрационного досье вакцины "Спутник V", сообщает Российский фонд прямых инвестиций.
В агентстве проверят препарат на соответствие стандартам Евросоюза по качеству, безопасности и эффективности.
"РФПИ объявляет о начале процедуры последовательной экспертизы регистрационного досье российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Комитетом по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств", - отметили в фонде.
Сообщается, что решение комитета о начале экспертизы принято с учетом результатов исследований препарата на взрослых.
Вестник Кавказа
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