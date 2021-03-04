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В Европе началась экспертиза "Спутника V"

В Европе началась экспертиза &quot;Спутника V&quot;

Европейское агентство лекарственных средств объявило о начале экспертизы регистрационного досье вакцины "Спутник V", сообщает Российский фонд прямых инвестиций.

В агентстве проверят препарат на соответствие стандартам Евросоюза по качеству, безопасности и эффективности.

"РФПИ объявляет о начале процедуры последовательной экспертизы регистрационного досье российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Комитетом по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств", - отметили в фонде.

Сообщается, что решение комитета о начале экспертизы принято с учетом результатов исследований препарата на взрослых.

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Вестник Кавказа

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