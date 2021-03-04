Эпидемиолог указал на снижение уровня заболеваемости COVID-19

На территории России заметна тенденция к стабилизации и даже снижению заболеваемости COVID-19, обратил внимание главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико на научно-практической конференции "Особенности иммунопрофилактики инфекционных болезней в период пандемии COVID-19".

"Есть заметные к стабилизации и даже к снижению заболеваемости, но тем не менее в этот период важна вакцинация", - цитирует ученого РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день в стране выявлено 11 385 новых случаев COVID-19.