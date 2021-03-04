В России начался всплеск частных инвесторов

В прошлом месяце число физических лиц, у которых есть брокерские счета на Московской бирже, выросло на рекордные 883,4 тыс человек, такое сообщение опубликовано на сайте торговой площадки.

"Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за февраль 2021 года увеличилось на рекордные 883,4 тыс человек и достигло 10,3 млн", - сказано в нем.

Кроме того, в феврале частные инвесторы проявляли максимальную активность на бирже: сделки осуществили 1,6 млн человек по сравнению с 448 тыс в феврале 2020 года. А восьмого февраля биржа зарегистрировала рекорд по количеству активных клиентов: тогда сделки заключали 540 тыс человек.

За минувший месяц на Мосбирже активнее всего частные инвесторы вложились в российские акции - на 29,5 млрд рублей, на втором месте облигации - 90 млрд рублей, далее - биржевые фонды (БПИФы и ETF),12,6 млрд руб. В общем объеме торгов доля частных инвесторов достигла 41,3%, облигациями - 15,2%, на срочном рынке - 46,2%, на спот-рынке валюты - 13,4%.

Кроме того, количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов в феврале составило 3,7 млн, активнее всего их открывали инвесторы из Москвы (402,7 тыс), Подмосковья (221,3 тыс), Санкт-Петербурга (170,3 тыс), Свердловской области (122,6 тыс счетов), Башкирии (120,2 тыс счетов) и Кубани (106,5 тыс счетов).