В Краснодар будут ежедневно выполняться авиарейсы из Москвы и Петербурга

Самолеты российской авиакомпании Smartavia будут выполнять прямые авиарейсы в Краснодар из Москвы и Санкт-Петербурга, - сообщили в пресс-службе аиаперевозчика.

Первыми в столицу Кубани полетят лайнеры компании из Санкт-Петербурга – они включены в новое весенне-летнее расписание с 23 апреля, время в полете составит три часа пять минут. К ежедневным рейсам из Москвы авиакомпания приступит с первого мая, авиабилеты на новые рейсы уже в продаже, - передает "АиФ-Юг".

На новых для авиакомпании направлениях будут летать воздушные суда Boeing 737-800 в компоновке full-economy class вместимостью 189 пассажиров, - добавили в Smartavia.