Хачатрян оспорил свою отставку, вызвавшую политический кризис в Армении

Генерал-лейтенант Тиран Хачатрян, неделю назад отправленный в отставку с поста первого замначальника Генштаба Армении, накануне подал в суд иск, потребовав признать недействительным приказ президента Армена Саркисяна о его увольнении. Такое сообщение опубликовано на сайте судебно-правовой информации Datalex.

В качестве третьей стороны в иске указаны аппарат премьер-министра и Генштаб ВС Армении, пишет Sputnik Армения.

Напомним, что решение об увольнении Хачатряна Саркисян принял 24 февраля по предложению премьера Никола Пашиняна. СМИ связали это решение с инцидентом, когда издание Yerevan.today обратилось по телефону к Хачатряну за комментариями по поводу вызвавшего резонанс высказывания Пашиняна о российских "Искандерах", в ответ первый замглавы Генштаба рассмеялся, назвав такие заявления несерьезными. В Минобороны Армении пояснили, что в действительности смех Хачатряна вызвали процитированные корреспондентом слова Мовсеса Акопяна.