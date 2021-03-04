В сетке российского вещания сегодня заработает "Первый Космический" телеканал

Российская госкорпорация "Роскосмос" совместно с телекомпанией "Первый ТВЧ" сегодня запускает новый спутниковый и онлайн-телеканал "Первый Космический" с новостями российской космической отрасли, научно-популярными передачами и тематическими художественными и документальными фильмами, - сообщили в госкорпорации.

"Роскосмос" и телекомпания "Первый ТВЧ" запускают телеканал "Первый Космический". Стратегическим партнером проекта выступает мультиплатформенный оператор Триколор", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации, передает РИА Новости.

В эфире вещания "Первого Космического" будут идти будут прямые эфиры запусков, включения из космоса и контент с участием экспертов и космонавтов "Роскосмоса", новости российской космической отрасли, научно-популярные передачи об устройстве Вселенной, тематические художественные и документальные фильмы российского и зарубежного производства.

Канал будет доступен зрителям спутникового и онлайн-телевидения, - говорится в сообщении.