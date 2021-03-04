Строительство Намахвани ГЭС взято под особый контроль правительства Грузии

Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили дал поручение министру экономики Натии Турнава и министру сельского хозяйства и охраны окружающей среды Левану Давиташвили лично поехать в Цхалтубский муниципалитет в Имерети и провести беседы с местным населениемм по поводу строительства там каскада Намахвани ГЭС.

"Я хотел бы ответить на озабоченность общественности по поводу Намахвани. Естественно, есть вопросы, на которые нужно ответить аргументированно, квалифицированно. Необходимо, чтобы на вопросы населения отвечали непосредственно министры", - сказал он перед началом заседания правительства Грузии.

Гарибашвилиттакже поручил министрам обсудить вопрос Намахвани ГЭС в парламентских комитетах с участием всех заинтересованных сторон, передает Sputnik Грузия.