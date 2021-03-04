Апелляционный суд Нидерландов возьмется за скифское золото к лету

В мае-июле Апелляционный суд в Амстердаме вернется к слушаниям по делу о скифском золоте, вывезенном из Крыма, - сообщила генеральный директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.

"Сроки очень расплывчатые. Нас проинформировал апелляционный суд, что только в мае-июле 2021 года состоятся дальнейшие слушания. Точная дата будет озвучена позднее в зависимости от занятости сторон", - рассказала Умрихина, добавив: сторонам предоставят по 45 минут для выступления, передает ТАСС.

До 19 января адвокаты, представляющие крымские музеи, передали в суд дополнительные документы о принадлежности коллекции. Ранее представители крымских музеев не раз отмечали, что Украина намеренно затягивает судебный процесс.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", неопределенная ситуация с музейными экспонатами возникла после присоединения Крыма к РФ. Они демонстрировались на выставке "Крым: золото и секреты Черного моря", которая с февраля по август 2014 года проводилась в музее Алларда Пирсона, принадлежащем голландскому учебному заведению. О своих правах на коллекцию заявили и Россия, и Украина, поэтому университет Амстердама приостановил передачу ценностей до разрешения спора юридическим путем или мирного соглашения сторон. Разбирательство инициировали крымские музеи, подавшие иск в отношении университета Амстердама с требованием вернуть коллекцию, в составе которой около 2 тыс предметов.