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ООН: в Ханкенди вернулось не 50, а 25 тысяч беженцев

(с) Минобороны России
(с) Минобороны России

Агентство ООН по делам беженцев опубликовало статистику, согласно которой из Армении на оккупированные земли Азербайджана на 26 января 2021 года возвратилось в два раза меньше беженцев, чем об этом заявляли в Минобороны России. Соответствующий документ был опубликован 26 февраля на сайте УВКБ.

Так, по сведениям, полученным международной организацией от сепаратистов, на автобусах из Еревана в азербайджанский Ханкенди прибыли 24993 беженца.

При этом, по информации российского миротворческого контингента, речь идет о 47792 беженцах.

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Вестник Кавказа

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