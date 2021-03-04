ООН: в Ханкенди вернулось не 50, а 25 тысяч беженцев

Агентство ООН по делам беженцев опубликовало статистику, согласно которой из Армении на оккупированные земли Азербайджана на 26 января 2021 года возвратилось в два раза меньше беженцев, чем об этом заявляли в Минобороны России. Соответствующий документ был опубликован 26 февраля на сайте УВКБ.

Так, по сведениям, полученным международной организацией от сепаратистов, на автобусах из Еревана в азербайджанский Ханкенди прибыли 24993 беженца.

При этом, по информации российского миротворческого контингента, речь идет о 47792 беженцах.