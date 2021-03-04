В России коронавирус обнаружен еще у 11 385 человек

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 11 385 случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 11 385 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 409 (12,4%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве – 2 150, в Санкт-Петербурге - 986, в Московской области – 693. В Краснодарском крае - 145, в Ставропольском крае - 120, в Крыму - 67, в Кабардино-Балкарии – 68, в Дагестане - 44, в Карачаево-Черкесии - 33, в Северной Осетии - 25, в Ингушетии - 12, в Адыгее - 15, в Чечне - 12.

Суточный прирост составил 0,27%, общее число инфицированных в России достигло 4 290 035.

Выздоровели 3 869 857 россиян, за сутки выписаны по выздоровлению 16 123 человека.

За сутки умерли 475 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии умерли 87 823 человека.