Захарова ответила на заявление госсекретаря США о признании России угрозой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила уверенность в том, что США будут рассматривать любую страну в качестве соперника, если она будет составлять им конкуренцию в какой бы то ни было сфере. Соответствующее заявление дипломата стало отчетом на слова главы Госдепа США Энтони Блинкена о соперниках Вашингтона.

По ее словам конкуренция с Россией – это фактор объединяющий Запад. "Соответственно, сдерживание России, та же самая цель, та же самая задача - не дать нашей стране возможность на равных конкурировать", - сказала она в интервью радиостанции "Говорит Москва", отметив, что в отношении Китая США выстраивают аналогичный курс.