Российскую антикоронавирусную вакцину Армения получит в марте

Армения договорилась с Россией о поставке первой партии антикоронавирусной вакцины "Спутник V", заявила министр здравоохранения республики Анаит Аванесян.

"С Россией переговоры завершены по вопросу первой партии. Договор находится на стадии заключения. Ожидаем в предстоящий месяц получить первую партию", - сказала Аванесян сегодня на заседании правительства, передает РИА Новости.

Также продолжается работа по получению вакцины в рамках механизма COVAX, - добавила глава армянского Минздрава.

Ранее планировалось, что первая партия "Спутника V" будет поставлена в Армению в начале марта.