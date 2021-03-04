Захарова о ситуации в Армении: это внутреннее дело государства

Россия собирается вмешиваться во внутренние дела Армении, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Наша позиция взвешенная, четкая и однозначная, которую мы исповедуем и в наших отношениях с внешним миром, и в нашей внешней политике, которая направления на выстраивание взаимодействия с отдельными странами, государствами, международными организациями - невмешательство во внутренние дела", - приводит слова Захаровой РИА Новости.

Она подчеркнула, что происходящее в Армении является внутренним делом независимой страны.

"Существуют различные политологические оценки, но наша позиция неизменна", - добавила она.