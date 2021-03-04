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Власти рассказали, кто, скорее всего, поделится вакциной с Грузией

Власти рассказали, кто, скорее всего, поделится вакциной с Грузией

Скорее всего, Грузия сможет получить вакцину от COVID-19 из Индии, сообщил замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе.

"Одним из самых больших производителей вакцин, признанных ВОЗ, является Индия, откуда самый большой шанс получить вакцину", - цитирует его Sputnik Грузия.

Чиновник добавил, что ведутся переговоры также с Китаем и странами Запада, от которых поступали обещания. Однако, констатировал Имнадзе, сами европейские страны не могут получить достаточно вакцинного препарата, чтобы иметь возможность "поделиться" с Грузией.

Он напомнил, что в мире наблюдается дефицит вакцин, а компании не успели расширить производство настолько, чтобы удовлетворить спрос.

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