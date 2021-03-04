Манукян не намерен давать показания в Следкоме

Кандидат от объединенной армянской оппозиции Вазген Манукян назвал уголовное дело, которое возбуждено против него, политически мотивированным. Об этом он сообщил у входа в здание Следкома.

"Меня не интересуют вопросы, которые они собираются задавать, так как я не намерен отвечать ни на один из них, а также давать каких-либо показаний․ Я что-то сказал, пусть как хотят интерпретируют", —приводит слова Манукяна "Спутник-Армения.

Он отметил, что действия властей против него являются политическим преследованием. Манукян также добавил, что в любом статусе он будет добиваться отставки Никола Пашиняна.