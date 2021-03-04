Власти Дагестана могут одобрить приватизацию Махачкалинского морского порта

Развитие Махачкалинского морского торгового порта (ММТП) требует серьезных инвестиций, и власти Дагестана могут включить его в план приватизации, - сказал на пресс-конференции опо итогам Дней Дагестана в Совете Федерации врио главы региона Сергей Меликов.

"Порт имеет большой экономический потенциал не только для Дагестана, но и для Юга России, и в целом для страны. Но его развитию требуется либо отдельная инвестиционная программа, либо мы не исключаем вероятности включения нашего морского порта в план приватизации для того, чтобы всерьез взялись за развитие этого важного объекта", - отметил Меликов, передает "АиФ-Дагестан"

Пока проработка этих вопросов ведется на всех уровнях власти, обсуждаются они и с потенциальными инвесторами, - добавил врио главы республики.