Одна из областей Казахстана всего сутки "продержалась" в "желтой" зоне

Атырауская область Казахстана из "желтой" перешла в "зеленую" зону по коронавирусу, следует из матрицы оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на сегодня.

Регион находился в "желтой" зоне всего сутки, уточняет Sputnik Казахстан.

В целом к "желтой" зоне на 4 марта относятся Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области.

В "зеленую" зону попали все остальные регионы: Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Северо-Казахстанская, Кызылординская, Актюбинская, Мангистауская, Жамбылская, Туркестанская области, а также Шымкент.

Напомним, в общей сложности за прошедшие сутки в Казахстане зафиксировано 804 заболевших с положительным ПЦР-тестом на COVID-19.