Российские ученые отправятся на Венеру
Российские ученые проектируют космический аппарат "Венера-Д" для исследования поверхности Венеры, сообщила заведующая лабораторией спектроскопии планетных атмосфер Института космических исследований РАН Людмила Засова.
По ее словам, запуск планируется осуществить в 2029 году.
Информацию об этом подтвердил научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый, передает РИА Новости.
Известно, что автоматическая межпланетная станция "Венера-Д" состоит из орбитального и посадочного аппаратов для комплексного изучения атмосферы Венеры.
Вестник Кавказа
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