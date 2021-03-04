Российские ученые отправятся на Венеру

Российские ученые проектируют космический аппарат "Венера-Д" для исследования поверхности Венеры, сообщила заведующая лабораторией спектроскопии планетных атмосфер Института космических исследований РАН Людмила Засова.

По ее словам, запуск планируется осуществить в 2029 году.

Информацию об этом подтвердил научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый, передает РИА Новости.

Известно, что автоматическая межпланетная станция "Венера-Д" состоит из орбитального и посадочного аппаратов для комплексного изучения атмосферы Венеры.