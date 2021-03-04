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Дагестанские следователи заподозрили учительницу в "липовом" дипломе

Дагестанские следователи заподозрили учительницу в &quot;липовом&quot; дипломе

Молодая учительница работает в Хасавюртовском районе Дагестана по поддельному диплому, - подозревают в пресс-службе республиканского управления СК России.

Как полагает следствие, в 2018 году 28-летняя подозреваемая купила у неустановленного человека поддельный диплом об окончании высшего учебного заведения, на основании которого трудоустроилась учителем в одну из школ Хасавюртовского района, - передает "АиФ-Дагестан".

В отношении педагога возбуждено уголовное дело по использованию поддельного официального документа, ведется следствие.

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Вестник Кавказа

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