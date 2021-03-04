Ученые: дерзкие и безрассудные проще переносят пандемию

Сложности, связанные с пандемией коронавируса, легче переносят люди, обладающие психопатическими чертами, - дерзкие, безрассудные и наглые, выяснили итальянские ученые из Университета Фиренце.

В исследовании констатируется, социальная изоляция может вызвать тяжелые психологические последствия, среди которых усиление стресса и ухудшение эмоционального благополучия. По этому поводу исследователи провели опрос 619 человек, средний возраст респондентов - 31,3 года.

Психопатия, напомнили авторы статьи, выражается в бессердечности, дефиците сочувствия, социальном доминировании и стремлении к манипулятивности, в импульсивности и тяге к острым ощущениям. Однако именно люди, обладающие такими "темными" чертами характера, - безрассудные, наглые и т. д. - лучше перенесли карантинные ограничения и имели более низкий уровень стресса, передает РИА Новости.

А вот уровень благополучия людей с перепадами настроения и неустойчивой психикой оказался ниже.