В результате обвала шахты в Казахстане пострадали два человека

В Акмолинской области Казахстана произошел обвал на шахте ТОО "Айна-ресурс". Двое мужчин 29 и 30 лет получили тяжелые повреждения, сообщает ДЧС региона.

Мужчины находились в тяжелом состоянии на глубине 100 м, другие шахтеры оказали первую медицинскую помощь до приезда спасателей. Спасатели выехали вместе с медиками из-за плохих погодных условий и смогли эвакуировать пострадавших.

Шахтеров госпитализировали в Астраханскую районную больницу.