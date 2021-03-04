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Тадж-Махал эвакуировали из-за возможности взрыва

Тадж-Махал эвакуировали из-за возможности взрыва

Полиция индийского города Агра эвакуировала посетителей всемирно известного мавзолея Тадж-Махал после сигнала о том, что в помещении заложено взрывное устройство.

Представитель полиции города сообщил, что сегодня поступила информация, что рядом с Тадж-Махалом заложена бомба.

На поиски выдвинулись сотрудники центральных вооруженных полицейских сил Индии и полиция Агры. Также на месте работает группа по обезвреживанию бомб. Ведется поиск взрывного устройства.

Все туристы, находившиеся внутри исторического памятника, были эвакуированы, а въезд и выезд закрыты, передает РИА Новости.

Впоследствии было установлено,  что звонок с угрозой взрыва был сделан из города Ферозабад в индийском штате Уттар-Прадеш. В настоящее время личность звонившего устанавливается.

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Вестник Кавказа

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