Тадж-Махал эвакуировали из-за возможности взрыва

Полиция индийского города Агра эвакуировала посетителей всемирно известного мавзолея Тадж-Махал после сигнала о том, что в помещении заложено взрывное устройство.

Представитель полиции города сообщил, что сегодня поступила информация, что рядом с Тадж-Махалом заложена бомба.

На поиски выдвинулись сотрудники центральных вооруженных полицейских сил Индии и полиция Агры. Также на месте работает группа по обезвреживанию бомб. Ведется поиск взрывного устройства.

Все туристы, находившиеся внутри исторического памятника, были эвакуированы, а въезд и выезд закрыты, передает РИА Новости.

Впоследствии было установлено, что звонок с угрозой взрыва был сделан из города Ферозабад в индийском штате Уттар-Прадеш. В настоящее время личность звонившего устанавливается.