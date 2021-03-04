ФК "Ростов" собирается строить новую тренировочную базу

Донской футбольный клуб "Ростов" объявил тендер на разработку проектно-сметной документации для строительства тренировочной базы у гребного канала "Дон", выделив под него 98,1 млн рублей.

Проект подразумевает наличие главного корпуса с тренажерным залом, раздевалками и помещениями для водных процедур - гидромассажем и сауной. В здании будут кабинет президента клуба с комнатой отдыха и отдельным санузлом, а также кабинеты главного тренера и начальника команды, - передает "АиФ-Ростов".

Помимо главного корпуса, на тренировочной базе будет корпус детско-юношеских команд и две трибуны, а также семь футбольных полей с естественным газоном и одно - с искусственным покрытием, и отдельная площадка для тренировки вратарей.

Инвестиции в создание будущей базы оцениваются в 1,7 млрд рублей.