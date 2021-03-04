Нелегальные игорные заведения с миллионными оборотами накрыли в Севастополе

В Севастополе заведены уголовные дела из-за подпольной работы казино в нескольких адресах, сообщает следственное управление СКР по Крыму и Севастополю.

Было установлено, что в период с декабря 2018 года по настоящее время в помещениях по проспекту Победы и на улице Леваневского работали нелегальные игорные клубы. Сумма незаконно извлеченной выгоды составила более 8,5 млн рублей, сообщает "Интерфакс".

Всего деятельность заведений обеспечивали девять наемных работников. Кто организовал подпольную игровую деятельность, устанавливается.

В ходе обысков также было изъято более 20 единиц компьютерной техники, кассовые терминалы, деньги, видеооборудование.