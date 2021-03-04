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Краснодар стал лучшим российским городом для жизни "с чистого листа"

Краснодар стал лучшим российским городом для жизни &quot;с чистого листа&quot;

По итогам исследования, проведенного порталом Tvil.ru, Краснодар назван лучшим городом России для начала новой жизни.

Во время пандемии многие россияне стали задумываться о переезде в новые города, и за Краснодар, по данным портала, проголосовали 28,75 % опрошенных, - передает "АиФ-Юг".

Также в десятку лучших городов попали Санкт-Петербург, Севастополь, Москва, Калининград, Ростов-на-Дону, Казань, Тюмень, Новосибирск и Челябинск. 

Напомним, ранее россияне назвали Краснодар одним из лучших городов для построения карьеры наравне с Москвой и Санкт-Петербургом.

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Вестник Кавказа

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