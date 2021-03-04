Краснодар стал лучшим российским городом для жизни "с чистого листа"

По итогам исследования, проведенного порталом Tvil.ru, Краснодар назван лучшим городом России для начала новой жизни.

Во время пандемии многие россияне стали задумываться о переезде в новые города, и за Краснодар, по данным портала, проголосовали 28,75 % опрошенных, - передает "АиФ-Юг".

Также в десятку лучших городов попали Санкт-Петербург, Севастополь, Москва, Калининград, Ростов-на-Дону, Казань, Тюмень, Новосибирск и Челябинск.

Напомним, ранее россияне назвали Краснодар одним из лучших городов для построения карьеры наравне с Москвой и Санкт-Петербургом.